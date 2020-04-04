شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسم عريس في جازان تتم خلال 10 دقائق بدون حضور وتكاليف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أظهر مقطع فيديو مراسم عريس " الطوال " في منطقة جازان تتم في 10 دقائق فقط داخل منزل الأستاذ عبدالله بن على عبدالله بدون حضور وتكاليف وتجمعات، ويأتي ذلك التزاما بالأوامر الرسمية.
ولاقى المقطع تداولا وانتشار واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" مدري على ايش مستعجلين استنو طيب حتى تنتهي الأوضاع دي ".
وتضمنت التعليقات أيضا:" معليش إلا هالموضوع ماينظر بإيجابية لأنه مرة بالعمر ولازم بوقت مناسب، وش استفادو الناس من الخسائر والفشخره فلوسهم يروحون فيها أوروبا بعدين وأحلى شهر عسل ".
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