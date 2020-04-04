بالفيديو.. سفير واشنطن بالرياض: أنصح سائر الأمريكيين بالسفارة أو المقيمين بالتزام البقاء بالمملكة

وجه سفير الولايات المتحدة في المملكة «جون أبي زيد»، نصيحة للأمريكيين سواء في السفارة أو نظرائهم من المقيمين، بالتزام البقاء في المملكة، مشيرًا إلى أن الإمدادات الغذائية جيدة والخدمات متوافرة والنظام الصحي فعال.

وأضاف «أبي زيد»، عبر مقطع فيديو متداول، أنصح العاملين في سفارتنا بالمملكة وجميع الأمريكيين هنا البالغ عددهم نحو 80 ألف أمريكي، بشدة بالبقاء في المملكة، لأسباب كثيرة؛ فالإمدادات الغذائية متوافرة، وكذلك الخدمات، والنظام الصحي الفعال.

واستكمل «أبي زيد»، إن الأمريكيين في المملكة يعملون بوظائف مهمة لعائلاتهم وللولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الإدارتين السعودية والأمريكية تراقبان الإحصاءات (بشأن فيروس كورونا) بشكل مستمر لمعرفة الوقت المناسب لتخفيف بعض القيود.

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وتابع «أبي زيد»: إن تخفيف بعض القيود، لن يحدث قريبًا، لكن قرار مغادرة المملكة حال وجود أسباب وجيهة له، لكن يجب أخذ مجريات الأمور بالمملكة بعين الاعتبار، قائلًا للأمريكيين الموجودين في السعودية: «كما أنني أثق بحسن تقييم الولايات المتحدة للوضع أثق بقدرة المملكة على ذلك».

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