1566 مستفيدًا من قرار استمرار صرف معاشات الضمان في منطقة الرياض‎

كشفت إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن عدد المستفيدين من قرار عدم إسقاط أي من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي، بلغ 1566 مستفيدًا في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم (2،045،659 ) بواقع (1،022،829) عن كل شهر.
ورفع الدكتور يوسف السيالي مدير عام الفرع شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على هذا القرار الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز مشيرًا إلى أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة.
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