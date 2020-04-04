بالصور.. توزيع 4300 حقيبة وقائية في 44 حيًّا بالرياض للتوعية بشأن فيروس كورونا

واصلت اللجنة المُنفِّذة للحملة الوطنية التطوعية «مجتمع واعٍ» بمنطقة الرياض، إجراءاتها بشأن التوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وذلك بزيارة 44 حيًّا من أحياء الرياض ذات الكثافة السكانية العالية.
جاء ذلك، في بيان للجنة، أوضحت خلاله أن الزيارات شملت 176 محلًا تم خلالها توزيع 4363 حقيبة وقائية، وتقديم 15360 نصيحة تثقيفية مباشرة، وإجراء أكثر من 25000 اتصالًا توعويًّا إلى جانب تركيب 155 بانر بأماكن متفرقة وإنتاج 7 فيديوهات تثقيفية تخاطب جميع شرائح المجتمع.
وكانت اللجنة التي يرأسها علي القباني، مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عقدت، أمس الخميس، اجتماعها الدوري عن بُعد؛ لمناقشة التقارير الميدانية ونتائج الأسبوع الأول من أعمالها.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة مهامها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية توسيع رقعة زياراتها داخل الرياض وخارجها لتشمل المحافظات والمراكز التابعة لها.
يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع موارد وتنمية منطقة الرياض تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى «عناية»، وجمعية التطوع الصحي «اثر» وهما الجهتان المنفذتان، وممثلو الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. توزيع 4300 حقيبة وقائية في 44 حيًّا بالرياض للتوعية بشأن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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