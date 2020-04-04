«صحة نجران» تواصل صرف الدواء وتوصيله لمنازل المرضى في شرورة

واصلت «صحة نجران» اليوم الجمعة، تقديم خدمة صرف الدواء وإيصاله لمنازل المرضى في محافظة شرورة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كل قطاعات المملكة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل هطول الأمطار بغزارة على المنطقة.

يشار إلى أن المنطقة شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظتي خباش وبدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة وهدادة، والأجزاء المجاورة لها .

اقرأ أيضًا:

Advertisements

مؤسسة النقد تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة آثار انتشار كورونا وتوجه البنوك بتقديم مجموعة وسائل الدعم لعملائها

بالفيديو.. مدير صحة مجلس التعاون: السعوديون تنتظرهم بشرى سارة بخصوص كورونا

بالفيديو.. 3 تعاميم جديدة من الضمان الصحي لصالح مصابي كورنا والأمراض المزمنة