

تونس 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أدى فيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن أغلب الوفيات سُجلت في مدينة صفاقس جنوب تونس، تلتها محافظة أريانة المحاذية للعاصمة.

من جانب آخر أكد القنصل العام بالنيابة في القنصلية التونسية في باريس رياض الفرشيشي وفاة 40 تونسيًا في فرنسا مصابين بفيروس كورونا.

// انتهى //

23:59ت م

0188



تونس 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 18 شخصاً في تونس، وذلك منذ بداية انتشار الوباء داخل البلاد يوم 2 مارس الماضي وإلى اليوم.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن أغلب الوفيات سُجلت في مدينة صفاقس جنوب تونس، تلتها محافظة أريانة المحاذية للعاصمة.من جانب آخر أكد القنصل العام بالنيابة في القنصلية التونسية في باريس رياض الفرشيشي وفاة 40 تونسيًا في فرنسا مصابين بفيروس كورونا.// انتهى //23:59ت م0188

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة 18 شخصاً بفيروس كورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.