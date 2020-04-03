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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 03 أبريل 2020، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2039 حالة حتى الآن.
وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي الى 351 حالة ولله الحمد فيما بين ان اجمالي عدد حالات الوفاة وصل الى 25 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-03
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 03 أبريل 2020، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2039 حالة حتى الآن.
وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي الى 351 حالة ولله الحمد فيما بين ان اجمالي عدد حالات الوفاة وصل الى 25 حالة.
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:39 PM
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:02 PM
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 03 أبريل 2020، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2039 حالة حتى الآن.
وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي الى 351 حالة ولله الحمد فيما بين ان اجمالي عدد حالات الوفاة وصل الى 25 حالة.
، "الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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