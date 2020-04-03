، شاهد كيف فرض "مرور مكة" تطبيق منع التجول على مدار الـ24 ساعة ،

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تمركزت دوريات مرور العاصمة المقدسة في شارع 64 بالشرائع، واستمرت في تطبيق قرار منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًّا.
ووقفت "الخليج 365" على إحدى النقاط الأمنية المرورية والتي قامت بتطبيق قرار المنع؛ وذلك من خلال التأكد من أسباب خروج قائدي المركبات والاستفسار عن أسباب الخروج؛ للحد منه إلا في الضرورة القصوى.
رجال المرور بادروا بتطبيق التعليمات واستيقاف أي مركبة تمر في الشارع والتأكد من وجود تصريح تنقل أو مستثناة من القطاعات المذكورة بتوجيه وزارة الداخلية، والتأكد من أن المركبة لا يتواجد فيها أكثر من شخصين كحد أقصى.
وقد شهد شارع عمر قاضي 64، ندرة في حركة المركبات وانتشارًا لدوريات الأمن والمرور وقوات المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة.
مرور مكة قرار منع التجول
شاهد كيف فرض "مرور مكة" تطبيق منع التجول على مدار الـ24 ساعةأحمد العبدالله الخليج 365 2020-04-03
تمركزت دوريات مرور العاصمة المقدسة في شارع 64 بالشرائع، واستمرت في تطبيق قرار منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًّا.
ووقفت "الخليج 365" على إحدى النقاط الأمنية المرورية والتي قامت بتطبيق قرار المنع؛ وذلك من خلال التأكد من أسباب خروج قائدي المركبات والاستفسار عن أسباب الخروج؛ للحد منه إلا في الضرورة القصوى.
رجال المرور بادروا بتطبيق التعليمات واستيقاف أي مركبة تمر في الشارع والتأكد من وجود تصريح تنقل أو مستثناة من القطاعات المذكورة بتوجيه وزارة الداخلية، والتأكد من أن المركبة لا يتواجد فيها أكثر من شخصين كحد أقصى.
وقد شهد شارع عمر قاضي 64، ندرة في حركة المركبات وانتشارًا لدوريات الأمن والمرور وقوات المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة.
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:37 PM
استوقف مركبات وتأكد من شروط التنقل في أقصى الظروف.. و"الخليج 365" ترصد
تمركزت دوريات مرور العاصمة المقدسة في شارع 64 بالشرائع، واستمرت في تطبيق قرار منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًّا.
ووقفت "الخليج 365" على إحدى النقاط الأمنية المرورية والتي قامت بتطبيق قرار المنع؛ وذلك من خلال التأكد من أسباب خروج قائدي المركبات والاستفسار عن أسباب الخروج؛ للحد منه إلا في الضرورة القصوى.
رجال المرور بادروا بتطبيق التعليمات واستيقاف أي مركبة تمر في الشارع والتأكد من وجود تصريح تنقل أو مستثناة من القطاعات المذكورة بتوجيه وزارة الداخلية، والتأكد من أن المركبة لا يتواجد فيها أكثر من شخصين كحد أقصى.
وقد شهد شارع عمر قاضي 64، ندرة في حركة المركبات وانتشارًا لدوريات الأمن والمرور وقوات المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة.
، شاهد كيف فرض "مرور مكة" تطبيق منع التجول على مدار الـ24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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