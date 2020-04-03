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شرعت محلات بيع الغاز في تنظيف عبوات الغاز من الترسبات والأوساخ الملتصقة بأعلاها؛ وذلك التزامًا بالتوجيهات الصادرة.
ووقفت "الخليج 365" على عدد من المحلات في مخطط الشرائع التي التزمت بالتعليمات وقامت بتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعميل.
وتأتي هذه الخطوات الاحترازية من قِبَل الجهات المعنية؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا واستخدام أقصى التدابير الاحترازية في الحد من انتشاره.
فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 03:46 PM
في خطوة احترازية للحد من انتشار "كورونا" وتطبيقًا للتوجيهاتشاهد من مكة.. محلات الغاز تطبّق قرار تطهير وتعقيم الأنابيب
شرعت محلات بيع الغاز في تنظيف عبوات الغاز من الترسبات والأوساخ الملتصقة بأعلاها؛ وذلك التزامًا بالتوجيهات الصادرة.
ووقفت "الخليج 365" على عدد من المحلات في مخطط الشرائع التي التزمت بالتعليمات وقامت بتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعميل.
وتأتي هذه الخطوات الاحترازية من قِبَل الجهات المعنية؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا واستخدام أقصى التدابير الاحترازية في الحد من انتشاره.
، شاهد من مكة.. محلات الغاز تطبّق قرار تطهير وتعقيم الأنابيب ،
المصدر : الخليج 365
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