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محمد بن مسعود - الدمام - 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 03:07 PM
بعد وصول أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 18 عامًاروسيا لا تستبعد العودة إلى محادثات النفط مع السعودية
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس، إن موسكو قد تعود إلى مفاوضات النفط مع السعودية بعد انهيار محادثات الشهر الماضي، وهو ما دفع مع انتشار فيروس كورونا المستجد أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 18 عامًا.
وأضاف، متحدِثًا إلى إذاعة صدى موسكو، أن روسيا ستواصل المباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص أسواق النفط.
وقال نقلاً عن رويترز، عندما سئل عن إمكانية استئناف المحادثات مع السعودية ”هذا أحد الخيارات ونحن لا نستبعده.“
وتحدث وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت هذا الأسبوع مع نوفاك بخصوص تهاوي الأسعار واتفقا على إجراء مباحثات بمشاركة كبار منتجي النفط الآخرين ومستهلكيه.
جرت المكالمة بعد يوم من اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي على أن يبحث كبار مسؤولي الطاقة لكلا البلدين اضطرابات أسواق النفط العالمية.وقال نوفاك يوم الخميس ”اتفقنا أن نبقى على اتصال، وأن نعمل من أجل إجراءات مشتركة، مما سيسهل جلب الاستقرار إلى السوق في المستقبل القريب جدا.“
، روسيا لا تستبعد العودة إلى محادثات النفط مع السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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