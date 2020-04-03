السعودية اليوم / مصرع وجرح 5 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمال العراق



بغداد 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

لقي جنديان عراقيان مصرعهما, وأصيب ثلاثة آخرون بجروح , في انفجار عبوة ناسفة بشمال الموصل, مركزمحافظة نينوى شمالي العراق .

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان بأن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور مركبة تقل مجموعة من الجنود على الطريق العام شمال مدينة الموصل أثناء طريقهم للالتحاق بوحدتهم العسكرية, مما أدى إلى مصرع جنديين اثنين, وجرح 3 آخرين .

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15:35ت م

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