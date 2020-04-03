السعودية اليوم / تعليم شرورة يختتم المرحلة الأولى من تدريب المعلمين والمعلمات عن بُعد



نجران 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

‏اختتمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أمس، المرحلة الأولى من التدريب التربوي عن بُعد للمعلمين والمعلمات، بمتابعة مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.

وبلغ عدد البرامج المقدمة 18 برنامجاً قدمها 9 مدربين و 8 مدربات بواقع 40 ساعة تدريبية استفاد منها 1484 معلماً و 1350 معلمة.

وشملت البرامج مقدمات في بيئات التعليم، وخدمات قوقل لتطوير التعليم، والتوجيه والإرشاد في الأزمات، والمراحل السبع في تكوين القراءة والكتابة، ومواجهة الأزمات والجداول الإلكترونية، وفن إدارة المخاطر، وإعداد الاختبارات الإلكترونية، وإدارة التواصل عبر الإعلام الجديد.

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15:12ت م

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