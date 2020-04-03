السعودية اليوم / مُشاركة كشفية عربية في النسخة الاستثنائية من الجامبوري العالمي joti



القاهرة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

يُشارك الإقليم الكشفي العربي في النسخة الخاصة من الجامبوري الكشفي العالمي على الإنترنت "جوتي" joti، الذي يبدأ خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ويستمر حتى الأحد القادم.

وينتظر أن تكون تلك النسخة الاستثنائية أكبر ملتقى رقمي فيه إمكانية تواصل الكشافة حول العالم في الظروف الراهنة مع بعضهم ومع الآخرين وكسب مهارات جديدة والعناية بأنفسهم وبغيرهم، وبناء صداقات جديدة في هذه الفترة الصّعبة، بالإضافة إلى تعزيز العمل الجماعي والتفاعل بين الثقافات وتعزيز المشاركة الاجتماعية الآمنة والرفاهية.

وأوضح مُدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، أن تلك النسخة الخاصة هي نسخة من الجامبوري العالمي جوتا جوتي ، والمقرر عقده في أكتوبر القادم، حيث أقرت المنظمة الكشفية العالمية تلك النسخة نظراً للظروف الطارئة, إذ يمكن لكشافي العالم من خلال تلك النسخة نشر ثقافة البقاء في المنازل ، والتعرف على تدابير السلامة والمزيد من الثقافة حول الصحة ، وممارسة المرح وكسب أصدقاء جدد من مختلف دول العالم.

وأفاد مُدير الإقليم, أن المشاركة تتضمن الالتحاق بغرف الدردشة التي تدعمُها شبكة scoutlink, وستكون الفرصة متاحة للمشاركين للاطلاع على حفل الافتتاح مباشرة وكذا دروس الصحة وعروض المواهب ، وذلك من خلال موقع الجامبوري على الانترنت، أو صفحة الكشافة العالمية على Facebook، ويمكن المتابعة عبر راديو جوتي على الانترنت.

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14:52ت م

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