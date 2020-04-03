السعودية اليوم / محافظ بيش يتفقد عددًا من الأسواق التجارية ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية



بيش 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

قام محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة مساء أمس ، بجولة ميدانية على الأسواق التجارية بالمحافظة شملت العديد من المحلات التجارية والأسواق والصيدليات وذلك بمرافقة عدد من المسؤولين بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان وبلدية محافظة بيش.

وهدفت الجولة الميدانية للوقوف على الأسعار وتوفر المخزون الغذائي من السلع وأن تكون بمتناول الجميع ، فيما تابع محافظ بيش كافة التدابير الاحترازية التي تطبقها المحال التجارية حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

والتقى محافظ بيش العاملين ورواد المحال واطلع على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في الأسواق والجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة.

ونوه أبوشرحة في ختام الجولة بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لكل ما من شأنه العمل على خدمة المواطن والمقيم.

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14:41ت م

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