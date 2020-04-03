شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الإقامات لعموم أصحاب المهن التجارية 3 أشهر ودون مقابل مادي والان نبدء بالتفاصيل

قررت مديرية الجوازات إعفاء الوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقامتهم من المقابل وتمديد فترة الاقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر من الفترة 18 مارس الماضي وحتى 30 يونيو المقبل ، ، وذلك دون الحاجة الى مراجعة مقرات الجوازات .

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