شكرا لقرائتكم خبر عن "عاذرينكم" .. حملة لحماية كبار السن من الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الحملة التي نشرتها "الصحة" عبر إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، إلى حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد.
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