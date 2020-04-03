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"التقط العلم" مسابقة تجمع طلاب الأمن السیبراني والبرمجة حول المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _مكة المكرمة ُ أعلن الیوم عن فتح باب التسجیل ولمدة أسبوع بمسابقة "التقط العلم" لطلاب وطالبات الجامعات السعودیة في تخصصات الأمن السیبراني والبرمجة، بتنظیم من الاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز. وتقام المسابقة عن بُعد من خلال التسجیل بمنصة "سایبر َهب CyberHub" وهي أول منصة سعودیة مخصصة لدعم وتطویر الأندیة الطلابیة المهتمة بالأمن السیبراني في مختلف الجامعات السعودیة، بالتعاون مع وزارة التعلیم. ویتنافس الطلبة من خلال هذه المسابقة بشكل فردي أو بتشكیل فریق من المتسابقین )3-5 أشخاص(، لضمان تطبیق ما تعلموه من ً مهارات وصقلها في مجال الأمن السیبراني، حیث یسعى المتسابقون جمیعهم للوصول إلى العلم؛ تأكیدا لاجتیازهم جمیع التحدیات المطروحة. تقام مسابقة "التقط العلم" من تاریخ 9-12 أبریل بشكل متواصل ومستمر عبر المنصة الإلكترونیة سایبر هب، وبشراكة مع STC كشریك رئیسي، والشریك التقني ترند مایكرو. مسابقة "التقط العلم" إحدى المبادرات التقنیة التي تهدف إلى دعم الأندیة الطلابیة بمجال الأمن السیبراني في الجامعات السعودیة، وتعزیز ً روح المنافسة بینهم. وتأتي هذه المسابقة امتدادا لدور الاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز المستمر في دعم المجتمعات التقنیة، وبناء القدرات في مختلف تخصصات التقنیات المتقدمة.



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