، مبتعثو أدليد الأسترالية: سفارتنا أحاطتنا بالرعاية والاهتمام ،

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تلقى عدد من المبتعثين في مدينة أدليد بأستراليا، اتصالات من مسؤولي الملحقية الثقافية بأستراليا؛ للاطمئنان والسؤال عن أوضاعهم مع انتشار كورونا.
وقالوا: التواصل جاء بناء على توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلةً في وزارة التعليم- وذلك للسؤال عن جميع الطلبة والوقوف على أي معضلة تواجههم وحلها فورًا.
وذكر المبتعث الطالب سامي بن عبدالغني الشيخ، أنه تلقّى اتصالًا من أحد منسوبي الملحقية السعوديين، وقال: هذا الاتصال غير مستغرب لأننا نتابع كل جهود حكومتنا الرشيدة في اهتمامهم الكبير بالطلبة والمرضى والسياح المتواجدين خارج المملكة.
وأشاد "سامي" بإجراءات وزارة التعليم الأخيرة التي من شأنها مساعدة جميع المتعثرين والعالقين.
بدوره، أعرب المبتعث يحيى حمدي عن تقديره لتواصل أحد المسؤولين من الملحقية؛ مؤكدًا أنه كمبتعث يتلقى كامل الرعاية من قِبَل الملحقية، وأنه سعيد بهذا التواصل الذي يأتي ضمن توجهات الحكومة الرشيدة.
من جانبه، تلقى المبتعث زياد بن فهيد الشمري اتصالًا من الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، وأكد أن هذا الاتصال دافع لنا لبذل المزيد من النجاح.
وقال "الشمري": لقد أسعدني تواصل المسؤولين الذي يُعد امتدادًا لقُرب حكومتنا الرشيدة من جميع المواطنين.
وأشار الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن إلى تنفيذ الملحقية لتوجيهات وزير التعليم ونائبه؛ وذلك بالحرص والاهتمام وخدمة كل المبتعثين والمبتعثات.
وقد بدأت الملحقية الأسبوع الماضي بمبادرة "نطمئن عليك" حيث يتواصل فريق عمل من منسوبي الملحقية السعوديين بكل الطلاب؛ وذلك من خلال الاتصال على هواتفهم للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وراحتهم.أستراليا فيروس كورونا الجديد
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:44 PM
تلقوا اتصالات من مسؤولي الملحقية للاطمئنان على أحوالهممبتعثو أدليد الأسترالية: سفارتنا أحاطتنا بالرعاية والاهتمام
تلقى عدد من المبتعثين في مدينة أدليد بأستراليا، اتصالات من مسؤولي الملحقية الثقافية بأستراليا؛ للاطمئنان والسؤال عن أوضاعهم مع انتشار كورونا.
وقالوا: التواصل جاء بناء على توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلةً في وزارة التعليم- وذلك للسؤال عن جميع الطلبة والوقوف على أي معضلة تواجههم وحلها فورًا.
وذكر المبتعث الطالب سامي بن عبدالغني الشيخ، أنه تلقّى اتصالًا من أحد منسوبي الملحقية السعوديين، وقال: هذا الاتصال غير مستغرب لأننا نتابع كل جهود حكومتنا الرشيدة في اهتمامهم الكبير بالطلبة والمرضى والسياح المتواجدين خارج المملكة.
وأشاد "سامي" بإجراءات وزارة التعليم الأخيرة التي من شأنها مساعدة جميع المتعثرين والعالقين.
بدوره، أعرب المبتعث يحيى حمدي عن تقديره لتواصل أحد المسؤولين من الملحقية؛ مؤكدًا أنه كمبتعث يتلقى كامل الرعاية من قِبَل الملحقية، وأنه سعيد بهذا التواصل الذي يأتي ضمن توجهات الحكومة الرشيدة.
من جانبه، تلقى المبتعث زياد بن فهيد الشمري اتصالًا من الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، وأكد أن هذا الاتصال دافع لنا لبذل المزيد من النجاح.
وقال "الشمري": لقد أسعدني تواصل المسؤولين الذي يُعد امتدادًا لقُرب حكومتنا الرشيدة من جميع المواطنين.
وأشار الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن إلى تنفيذ الملحقية لتوجيهات وزير التعليم ونائبه؛ وذلك بالحرص والاهتمام وخدمة كل المبتعثين والمبتعثات.
وقد بدأت الملحقية الأسبوع الماضي بمبادرة "نطمئن عليك" حيث يتواصل فريق عمل من منسوبي الملحقية السعوديين بكل الطلاب؛ وذلك من خلال الاتصال على هواتفهم للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وراحتهم.
، مبتعثو أدليد الأسترالية: سفارتنا أحاطتنا بالرعاية والاهتمام ،
المصدر : الخليج 365
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