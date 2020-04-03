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تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.
وينتظر أن يوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، مزيداً من التفاصيل عن الأمر الملكي الكريم، الذي صدر اليوم، وقضى بتعويض السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.
يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:48 PM
إلى جانب متحدثي "الصحة" و"السياحة"
تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.
وينتظر أن يوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، مزيداً من التفاصيل عن الأمر الملكي الكريم، الذي صدر اليوم، وقضى بتعويض السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.
يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة.
، "التأمينات الاجتماعية" تشارك في مؤتمر كورونا اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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