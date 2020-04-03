محمد بن مسعود - الدمام - إعادة 3 منهم لتلقي العلاج اللازم أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد. وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.فيروس كورونا الجديد إصابة 4 جنود فرنسيين بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-03 أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد. وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم. Advertisements 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:35 PM إعادة 3 منهم لتلقي العلاج اللازم إعادة 3 منهم لتلقي العلاج اللازم أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد. وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم. ، إصابة 4 جنود فرنسيين بكورونا ،

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