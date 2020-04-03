، "الشقيقات السبع" تستقبل الزهرة.. مساء اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - النبي الكريم كان يراها 11 نجماً من كمال خلقته

في ظاهرة فلكية استثنائيةـ يدخل كوكب الزهرة في نطاق الحشد النجمي الشهير الثريا بعد غروب شمس اليوم الجمعة العاشر من شعبان الجاري.

وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحادالعربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي لـ"الخليج 365": نجوم الثرياعرفت عند قدماء العرب بـ"الشقيقات السبع"، حيث يمكن رؤية سبعة نجوم منها على شكل مشكاة في السماء .

وأضاف: يعد تواجد كوكب الزهرة في نطاق الثريا من الظواهر الفليكة التي تتكرر كل 8 سنوات في شهر أبريل، حيث كل ثمان سنوات يعود كوكب الزهرة لنفس النقطة في سماء الأرض، ولذلك علاقة بنسبة دوران الأرض والزهرة حول الشمس حيث تكون النسبة 13 إلى 8 وهي تعني إتمام كوكب الزهرة 13 دورة حول الشمس والأرض 8 دورات ليكونا في نفس النقطة .

وأردف "هندي": خلال الـ 50 سنة القادمة ستكون هناك أفضل الاقترانات بين الزهرة والثريا حيث تؤدي حركة تأرجح محور الأرض لرؤية الزهرة تدخل في وسط الثريا خلال الدورات القادمة بشكل تدريجي .

وتابع: كوكب الزهرة يعد ألمع الأجرام في السماء، وهذه الأيام يرى بشكلٍ واضح جدًا بعد غروب الشمس جهة الغرب، وكان العرب يسمونه حين يظهر بعد غروب الشمس بـ"نجمة المساء".

وقال "هندي": أما الثريا والتي لها إرثٌ كبير في حضارة العرب قديمًا فقد استخدموها في أشعارهم وقصصهم وحتى في حساب الطوالع والمواسم، فهي الأبرز في حساب الأنواء.

وأضاف: العرب كانوا قديمًا يختبرون حدة بصرهم بها، فمن يشاهدها 7 نجوم يعتبر قوي البصر ، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراها 11 نجماً من كمال خلقته عليه السلام، وهي عبارة عن حشد نجمي مفتوح من مئات النجوم التي تسبح معًا في نظام مغلق داخل مجرتنا.

وأكد "هندي" أنه من الممكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة في حال صفاء الجوء ويكون الأفق الغربي خاليًا من التلوث الضوئي، ويفضل استخدام المنظار أو تلسكوب متوسط لرؤية الاقتران بشكل أجمل.

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ظاهرة فلكية