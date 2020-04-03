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تَقَدمت أسرة شاب في العقد الثالث من العمر بالرياض، ببلاغ للشرطة بعد اختفائه من مقر سكن الأسرة بحي طويق غرب العاصمة قبل 12 يومًا، في ظروف غامضة.
وقالت أسرة الشاب المختفي "يحيى عواجي" إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يستطيع الكلام بشكل جيد.
وذكرت الأسرة أنها بحثت عنه في كل الأماكن المتوقع وجوده فيها؛ بما فيها المستشفيات؛ ولكن دون جدوى.
وناشدت من يعثر عليه أو يشاهده، إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل مع ذويه من خلال الرقم 0557635313.
يحيى عواجي مفقود الرياض
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:34 PM
من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وأسرته تناشد البحث عنهالشاب "يحيى عواجي" مفقود من غرب الرياض منذ 12 يومًا
تَقَدمت أسرة شاب في العقد الثالث من العمر بالرياض، ببلاغ للشرطة بعد اختفائه من مقر سكن الأسرة بحي طويق غرب العاصمة قبل 12 يومًا، في ظروف غامضة.
وقالت أسرة الشاب المختفي "يحيى عواجي" إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يستطيع الكلام بشكل جيد.
وذكرت الأسرة أنها بحثت عنه في كل الأماكن المتوقع وجوده فيها؛ بما فيها المستشفيات؛ ولكن دون جدوى.
وناشدت من يعثر عليه أو يشاهده، إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل مع ذويه من خلال الرقم 0557635313.
، الشاب "يحيى عواجي" مفقود من غرب الرياض منذ 12 يومًا ،
المصدر : الخليج 365
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