محمد بن مسعود - الدمام - بإحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية. جاء ذلك التحرك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل. وشملت التوزيعات 10 بلديات هي "بلدية المسفلة والعزيزية وجنوب مكة والعمرة والمعابدة والشرائع والعتيبية، والشوقية، والغزة، وأجياد". Advertisements أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:34 PM بإحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية "أمانة مكة" تعلن خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني "أمانة مكة" تعلن خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية. جاء ذلك التحرك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل. وشملت التوزيعات 10 بلديات هي "بلدية المسفلة والعزيزية وجنوب مكة والعمرة والمعابدة والشرائع والعتيبية، والشوقية، والغزة، وأجياد". الكلمات المفتاحية ، "أمانة مكة" تعلن خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني ،

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