محمد بن مسعود - الدمام - 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:25 PM ضمن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا سنغافورة: إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية سنغافورة: إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية قررت سنغافورة اليوم إغلاق معظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى إغلاق المدارس، وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء الستغافوري لي هسين لونج المواطنين إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي والخروج إلا للضرورة الكلمات المفتاحية ، سنغافورة: إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية ،

المصدر : الخليج 365

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