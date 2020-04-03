شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شروط بروتوكول علاج مصابي الفيروس بعقار الملاريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور أحمد العمار شروط بروتوكول علاج مصابي الفيروس بعقار الملاريا والذي أعلنت عنه بعض الدول ومنها الولايات المتحدة .

وأكد " العمار " خلال لقائه ببرنامج " بالمختصر " على شاشة " mbc " ، أن علاج الملاريا يطبق بالفعل وأعطى نجاحات لكنه لا يمكن اعتباره علاج نهائي للفيروس .

وأضاف أن الطبيعي أن تلجأ الدول لإستخدام لقاحات الوباءات السابقة ، لكن لا يمكن تعميمه .

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وكشف ان استخدام الملايا حسب بروتوكول العلاج والذي ينص على توقيت استخدامه ، وجرعته ،وقياس التطور ،وقياس الأعراض الجانبية ، وبناءً عليه يحدد استخدامه من عدمة .

وحول المعلومات التي تشير إلى الإنتظار عام حتى يتم العثور على علاج للفيروس ، أكد " العمار " أنها صحيحة ، مشيراً إلى أن اكتشاف اللقاح قد يكون أكثر اختصاراً حيث تجري الولايا ت المتحدة تجارب وقد يستغرق 6 أشهر .