شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عامل بوفيه يقوم بـ «سًن سكين» على رصيف مستشفى بحفر الباطن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): وثق مقطع فيديو تصرف غريب لعامل أحد البوفيهات يقوم بسن سكين على رصيف مستشفى الملك خالد في حفر الباطن . وثق مقطع فيديو تصرف غريب لعامل أحد البوفيهات يقوم بسن سكين على رصيف مستشفى الملك خالد في حفر الباطن . وأظهر الفيديو الذي قام بتصويره أحد المواطنين العامل وهو يسن السكين دون مراعاة لأي معايير صحية أو نظافة في ظل الإجراءات الهامة والكثيرة التي تتخذها المملكة للحد من انتشار العدوى. وأثار الفيديو الغضب لتعريض الوجبات للتلوث الغذائي مع انتشار الفيروس ، وسط مطالب بمحاسبة العامل .

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