شكرا لمتابعة خبر عن الكويت ترحب بدعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

رحبت الكويت اليوم الجمعة بدعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ، لمنتجي النفط ، وكان ذلك على لسان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل.

وقال الفاضل ، إن الكويت تؤيد دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط بهدف إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، فيما أكد على ترحيبه لإنضمام مزيد من الدول خارج الأوبك.

ويذكر أن المملكة قد دعت أمس الخميس إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.