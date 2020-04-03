شكرا لمتابعة خبر عن مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رجحت الدكتورة حنان بلخي مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية انتهاء وباء الفيروس المستجد على مستوى العالم مع نهاية العام الجاري 2020 أوفي غضون 7 أشهر من الآن.
وأرجعت "بلخي " ذلك إلى اختلاف الاجراءات التي تتخذها الدول مشيرة إلى أن بعض الدول تتهاون في الإجراءات ولا تتخذ اجراءات نموذجية كالمملكة ، مما سيؤثر على وضع الوباء عالمياً.
وأضافت خلال برنامج "معالي المواطن" على قناة " mbc " أنه من غير المتوقع أن يتأثر الفيروس بحرارة الصيف ، وأنه يجب استمرار الدراسة عن بعد وتقييد حركة السفر ، وبعد أن تهدأ الأوضاع سيتم اجراء دراسة للكشف عن مناعة البشر ضد الفيروس .
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