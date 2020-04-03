شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة إنهاء مدرسة أهلية لعقد معلمين جراء «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المعلمان اللذان تم فصلهما من إحدى المدارس الأهلية بمكة المكرمة تفاصيل جديدة بشأن وضعهما حاليًا.

وكانت "صدى" قد عرضت، في وقت سابق، مشكلة المعلمان، حيث أنهت المدرسة، عقد المعلمين بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، وأرجعت قرارها بأن ذلك تم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المعلمان، في تصريحات لهما، أن إدارة التعليم بالمنطقة تفاعلت معهما، ووعدتهما بإعادتهم إلى العمل، كما وعد وكيل المدرسة بنفس هذا الأمر، إلا أن القرار لم يصدر بعد، ولا يزالان ينتظرون قرار العودة.

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