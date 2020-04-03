شكرا لمتابعة خبر عن وزير الموارد البشرية يعلق على الأمر الملكي بدعم رواتب موظفي القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن شكره بالدعم الغير محدود لخادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص في المملكة في ظل تلك الظروف الإستثنائية .

وقال " الراجحي " على حسابه الخاص بـ "تويتر " تعليقاً على الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة 60 % من رواتب القطاع الخاص للموظفين المواطنين : أتقدم بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده،على الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الخاص،وعلى ما تضمنه الأمر السامي الكريم من صرف تعويض لمدة٣ أشهر للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا أسأل الله أن يديم على مملكتنا عزها وأمنهاواستقرارها .

الجدير بالذكر أنه سيتم صرف 9 مليار ريال تعويض لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون بالمنشآت المتأثرة بتداعيات أزمة الفيروس ، بعد الأمر الملكي الكريم .