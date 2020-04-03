عــــاجل : أمريكا تزف بشرى سارة بشأن علاج فيروس كورونا.. وداعًا للهلع والرعب الذي اجتاح العالم (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : خبير فيروسات أمريكي يفجر مفاجأة مزلزلة ويعلن عن ’’كارثة جديدة’’ ستهز العالم إحذر.. إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك.

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