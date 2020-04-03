شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال ‘‘صدام حسين’’ عن فيروس ‘‘كورونا’’ .. ابنته رغد تنشر هذا (الفيديو) وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه؟!. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..

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سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد ..

فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..



سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد .. pic.twitter.com/Y9wv8YHgJN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2020

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