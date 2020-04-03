بالفيديو.. 3 تعاميم جديدة من الضمان الصحي لصالح مصابي كورنا والأمراض المزمنة

أوضح المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، أنه تم إصدار 3 تعاميم جديدة تتعلق بمصابي فيروس كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال المعارك، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن المجلس أصدر 3 تعاميم جديدة، هي: أولًا- معاملة حالات الاشتباه بفيروس كورونا كحالات طارئة، وعدم انتظار موافقة شركة التأمين.

ثانيًا- صرف جميع الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر فورًا من أي صيدلية.

ثالثًا- اعتماد «الطب الاتصالي» -وهو الطب عن بعد- بحيث يستطيع المُؤمَّن له تلقِّي التشخيص والعلاج من خلال الطب عن بعد.

وأضاف المعارك، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني، إلزامية على جميع أصحاب العمل بالقطاع الخاص، وهم ملزمون بالتأمين على السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم، وتشمل الزوجات، والأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات حتى الزواج.

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وبالنسبة إلى تغطية كبار السن في وثيقة التأمين الصحي الجديدة، أشار إلى أنه لا حد أدنى أو أعلى للسن.

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