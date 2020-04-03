ولي العهد يطمئن على صحة الأمير تشارلز بعد تعافيه من كورونا

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة الأمير تشارلز، بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا.
وشكر الأمير تشارلز، ولي العهد على مشاعره، مؤكدًا على عمق علاقات الصداقة بين البلدين.
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