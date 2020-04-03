تقرير رسمي: تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي إلى 9ر39 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، عن تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 9ر39 مليار دولار، مقابل 5ر45 مليار دولار خلال يناير الماضي، وفقًا للبيانات المعدلة.

وجاء تراجع عجز الميزان التجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، على خلفية تراجع قيمة الواردات الأمريكية خلال فبراير الماضي بنسبة 5ر2% إلى 5ر247 مليار دولار، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 4ر0% إلى 5ر207 مليار دولار.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة الأمريكية استقرار الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، على خلفية ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 2ر1%، وتراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 2ر1% خلال فبراير الماضي.

وأشارت وزارة التجارة إلى تراجع تسليمات السلع المصنّعة خلال فبراير الماضي بنسبة 2ر0% سنويًّا بعد تراجع بنسبة 6ر0% خلال يناير الماضي، وتراجع مخزون السلع المصنعة بنسبة 4ر0%، بعد تراجع بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.

Advertisements

اقرأ أيضا:

«أوضاع أسواق الطاقة» تتصدر اتصال ولي العهد والرئيس الأمريكي

المملكة تدعو لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى