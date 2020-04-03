السعودية اليوم / "الصحة" تطلق حملة "عاذرينكم" لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا



الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع سابك حملة توعوية تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية، التي أصدرتها الصحة، لتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة للوقاية من فيروس

وتهدف الحملة التي نشرتها "الصحة" عبر إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، إلى حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد.

// انتهى //

13:30ت م

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الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع سابك حملة توعوية تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية، التي أصدرتها الصحة، لتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" والحد من انتشاره.وتهدف الحملة التي نشرتها "الصحة" عبر إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، إلى حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد.// انتهى //13:30ت م0047

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