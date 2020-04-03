

بامكو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس

وأوضح بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.

// انتهى //

13:29ت م

0046



بامكو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.وأوضح بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.// انتهى //13:29ت م0046

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة 4 جنود فرنسيين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.