

بيروت 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

وضعت بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل" مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس

وأكدت بعثة اليونيفل في بيان اليوم، أنها اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتم مراجعة دور الموظفين المدنيين وأطلقت تدابير بديلة بما في ذلك العمل من المنزل واستخدام التكنولوجيا لأداء الواجبات، مشيرة إلى تسليم عدد من المعدات وبعض المستلزمات الطبية والصحية الأخرى للوقاية من كورونا إلى بلدية الناقورة التي تستضيف المقرّ العام لبعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

// انتهى //

13:14ت م

0044



بيروت 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسوضعت بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل" مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 في مناطق عملها في المناطق حدود لبنان الجنوبية.وأكدت بعثة اليونيفل في بيان اليوم، أنها اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتم مراجعة دور الموظفين المدنيين وأطلقت تدابير بديلة بما في ذلك العمل من المنزل واستخدام التكنولوجيا لأداء الواجبات، مشيرة إلى تسليم عدد من المعدات وبعض المستلزمات الطبية والصحية الأخرى للوقاية من كورونا إلى بلدية الناقورة التي تستضيف المقرّ العام لبعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان.// انتهى //13:14ت م0044

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "اليونيفل" تضع إجراءات وقائية لحماية قواتها الدولية العاملة في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.