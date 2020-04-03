السعودية اليوم / وسط تواجد أمني.. "واس" ترصد التزام سكان المدينة المنورة بقرار منع التجول على مدى 24 ساعة



المدينة المنورة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الكثيف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي انطلاقا من جهود الدولة - أيدها الله - لمواجهة خطر انتشار

// انتهى //

13:14ت م

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المدينة المنورة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بتنفيذ قرار منع التجول على مدى "24" ساعة يوميا، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الكثيف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.يشار إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي انطلاقا من جهود الدولة - أيدها الله - لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد لاحتوائه والحد من تداعياته، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وتوفير أعلى معايير الوقاية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.// انتهى //13:14ت م0043

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