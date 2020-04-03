السعودية اليوم / الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



الكويت 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

سجّلت الكويت 75 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن الحالات موزعة على سبع حالات مرتبطة بالسفر خمس حالات منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لإيران قدمت كذلك ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وحالة لمقيمة من الجنسية العراقية مرتبطة بالسفر لجمهورية العراق.

وأشار إلى أن عدد الحالات المخالطة بلغ ستا وثلاثين حالة اربع حالات لمواطنين كويتيين وست وعشرون حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية.

وذكر أنه تم رصد اثنتين وثلاثين حالة قيد التقصي الوبائي ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 417 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 82 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 335 حالة، بينما بلغت الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 16 حالة منها 11 حالة مستقرة و 5 حالات حرجة.

// انتهى //

13:09ت م

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الكويت 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسسجّلت الكويت 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 417 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن الحالات موزعة على سبع حالات مرتبطة بالسفر خمس حالات منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لإيران قدمت كذلك ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وحالة لمقيمة من الجنسية العراقية مرتبطة بالسفر لجمهورية العراق.وأشار إلى أن عدد الحالات المخالطة بلغ ستا وثلاثين حالة اربع حالات لمواطنين كويتيين وست وعشرون حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية.وذكر أنه تم رصد اثنتين وثلاثين حالة قيد التقصي الوبائي ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 417 حالة.وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 82 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 335 حالة، بينما بلغت الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 16 حالة منها 11 حالة مستقرة و 5 حالات حرجة.// انتهى //13:09ت م0041

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.