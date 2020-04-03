السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد تكثيف أمانة جدة لأعمال الإصحاح البيئي والتعقيم للمرافق العامة ضمن احترازات كورونا



جدة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة " واس" تكثيف أمانة محافظة جدة أعمال الإصحاح البيئي في نطاق ١٩ بلدية فرعية بتطهير وتعقيم أسواق النفع العام والمرافق العامة والمحال الغذائية والصيدليات، وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضح وكيل أمين جدة للخدمات المهندس عايض الزهراني أن الأمانة تعمل بكامل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعملية التطهير والتعقيم ، وفق ما هو معمول به من وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار هذا الوباء والسيطرة عليه.

وأضاف المهندس الزهراني أنه تم تسخير الجهود والإمكانات، حيث تم تعقيم وتطهير ٥٥٣٦٨ موقعاً، بالإضافة الى استمرار الأمانة في تقديم خدماتها مثل أعمال النظافة والمكافحة، مهيباً بالجميع التعاون مع فرق الأمانة وبلدياتها الذين يعملون من أجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، وفق ما وفرتها الحكومة الرشيدة من إمكانيات عالية لمكافحة هذا الوباء.

//إنتهى//

13:02ت م

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جدة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة " واس" تكثيف أمانة محافظة جدة أعمال الإصحاح البيئي في نطاق ١٩ بلدية فرعية بتطهير وتعقيم أسواق النفع العام والمرافق العامة والمحال الغذائية والصيدليات، وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأوضح وكيل أمين جدة للخدمات المهندس عايض الزهراني أن الأمانة تعمل بكامل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعملية التطهير والتعقيم ، وفق ما هو معمول به من وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار هذا الوباء والسيطرة عليه.وأضاف المهندس الزهراني أنه تم تسخير الجهود والإمكانات، حيث تم تعقيم وتطهير ٥٥٣٦٨ موقعاً، بالإضافة الى استمرار الأمانة في تقديم خدماتها مثل أعمال النظافة والمكافحة، مهيباً بالجميع التعاون مع فرق الأمانة وبلدياتها الذين يعملون من أجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، وفق ما وفرتها الحكومة الرشيدة من إمكانيات عالية لمكافحة هذا الوباء.//إنتهى//13:02ت م0040

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