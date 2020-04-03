بالفيديو.. استمرار تدفق المواد الغذائية والصحية على موانئ المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للموانئ استمرار عمليات المناولة للبضائع وتدفق المواد الغذائية والصحية على موانئ المملكة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ استمرار عمليات المناولة للبضائع وتدفق المواد الغذائية والصحية على موانئ المملكة. وشددت هيئة الموانئ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في إطار الحد من انتشار الوباء ويذكر ان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت قد أكد على ان منظومة الموانئ تعمل على مدار الساعة في الميناء الرئيسي وميناء الحاويات ومحطة الركاب.

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