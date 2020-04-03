الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً. نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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