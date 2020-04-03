شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مجلس الضمان الصحي يصدر 3 تعاميم جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن متحدث مجلس الضمان الصحي إتخاذ 3 تعاميم جديدة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد . أعلن متحدث مجلس الضمان الصحي إتخاذ 3 تعاميم جديدة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد . وأوضح في لقاء معه ببرنامج " ياهلا " على قناة " روتانا خليجية " أنه سيتم معاملة حالات الإشتباه بالفيروس كحالات طارئة ، وعدم انتظار موافقة شركة التأمين . كما سيتم صرف جميع الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر على الفور من أي صيدلية . وأكد متحدث "الضمان الصحي " على اعتماد " اطب الإتصالي " أي تعزيز التحول الرقمي والإستفادة من الذكاء الإصطناعي حيث يستطيع المؤمن عليه أن يتلقى التشخيص عن بعد بدلاً من الذهاب للعيادات .

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