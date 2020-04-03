بالفيديو.. طبيب سعودي في فرنسا يوجه نصيحة هامة للوقاية من الفيروس

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الرياض - علي القحطاني - باريس (صدى): وجه طبيب سعودي يعمل بالخطوط الأمامية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد في فرنسا نصيحة هامة للوقاية من المرض. وجه طبيب سعودي يعمل بالخطوط الأمامية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد في فرنسا نصيحة هامة للوقاية من المرض. وأكد الطبيب ، على ضرورة تقوية الجهاز المناعي للجسم من خلال تناول الأطعمة الطازجة والتغذية السليمة . وأشار أنه يصعب على المرضى كثيراً تناول الطعام والتغذية لذا يجب تأمين أحتياجات الجسم من المعادن والفيتامينات اللازمة للجهاز المناعي للجميع من المرضى والأصحاء، وفقاً للعربية . وكان أكثر من 250 طبيب سعودي قد قرروا البقاء في فرنسا وعدم التخلي عن واجبهم الإنساني والمهني في محاصرة المرض هناك ، وهو ما دفع الشعب الفرنسي لتوجيه عظيم الشكر لهم .

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