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19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عدد الأسر التي استفادت من القرض المدعوم، في مارس الماضي بان عددها 19 ألف أسرة، بالإضافة إلى خدمة 185 ألف أسرة عبر المنصات الرقمية التابعة للوزارة.

وقال الحقيل من خلال تغريده لع عبر"تويتر" بأن مضاعفة العمل أثمرت عن مواصلة تسليم الوحدات ضمن الإسكان التنموي، معربًا عن شكره الجزيل لزملائه على جهودهم، متابعا بان الأوقات العصيبة والتحديات الكبيرة كانت دافعا لزملائه لمضاعفة الجهد في العمل.

ويهدف برنامج الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي الممجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

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