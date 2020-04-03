شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وصول 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة من المملكة لدعم اليمن ضد الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ساهمت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باليمن في توفير 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة لدعم اليمن في مواجهة الفيروس المستجد . ساهمت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باليمن في توفير 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة لدعم اليمن في مواجهة الفيروس المستجد . وأعلنت وزارة الصحة اليمنية أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف والعيادات على محافظات اليمن ، وفقاً لـ "الإخبارية " . وثمنت "الصحة اليمنية " جهود المملكة في دعم اليمن بالعديد من المجالات على رأسها النظام الصحي ، خاصةً في ظل المخاوف من الفيروس الذي اجتاح أغلب بلدان العالم .

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