كراني يتوقع «أسبوعًا صيفيًّا».. وتحرك تدريجي لكتلة ساخنة

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، «أسبوعًا صيفيًّا» تعيشه المملكة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. وقال كراني، عبر حسابه بتويتر: «حرارة شديدة على القطاع الغربي تبدأ من يوم الأحد القادم 5 أبريل 2020».

وأضاف: «هناك تحرك تدريجي للكتلة الساخنة على كافة الأجواء، يبلغ مداه نهاية يوم الاثنين القادم 6 أبريل، مع تدهور للرؤية.. طقس ممطر على الشمال، والوسط، والشرق، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، وجنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وعلى منطقة نجران، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

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