الداخلية: تقديم بدء منع التجوُّل في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الثالثة عصرًا من الجمعة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرًا بدءا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وذكر المصدر أن القرار جاء في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية.

وأوضح المصدر أنه يستثني من القرار الذي يسري من الجمعة 3 أبريل، الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها، وفي أضيق الحدود وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

وتابعت الوزارة أنها تؤكد لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة ، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.