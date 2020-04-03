- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 10 آلاف شخصوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-03
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:26 AM
بعد تسجيل 86 حالة جديدة
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.
، كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 10 آلاف شخص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 10 آلاف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.